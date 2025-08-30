Conference League, il calendario viola: date e orari delle sei partite

Viola News
La Fiorentina scopre gli orari ed il calendario della Conference League. Ecco tutte le informazioni
Redazione VN

La Fiorentina ha scoperto ieri le sue 6 avversarie sulla strada della Conference League 2024/25. IL CALENDARIO DI CONFERENCE LEAGUE Adesso c'è anche il calendario ufficiale, reso noto dalla UEFA. La Fiorentina esordirà al Franchi contro il Sigma Olomouc. Il calendario completo:

  • 2 ottobre ore 21:00: Fiorentina - SK Sigma Olomouc

  • 23 ottobre ore 18:45: Rapid Vienna - Fiorentina -

  • 6 novembre ore 18:45: Mainz - Fiorentina 

  • 28 novembre ore 21:00: Fiorentina - AEK Atene

  • 12 dicembre ore 18:45: Fiorentina - Dinamo Kiev

  • 18 dicembreore 21:00: Losanna - Fiorentina

