Appena terminato il sorteggio di Conference League per quanto riguarda il girone che affronterà la Fiorentina nella stagione 25/26. Sei avversarie, tre da affrontare in casa e tre in trasferta per sperare di approdare alla fase ad eliminazione diretta. Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Magonza, Aek Atene, Sigma Olomuc, Losanna. Queste le avversarie che i viola affronteranno nel girone. Conosciamole meglio.
Il rematch col Rapid, Jovic e l'ultima di Antognoni. Conosciamo le avversarie
Il rematch col Rapid, Jovic e l'ultima di Antognoni. Conosciamo le avversarie
L'analisi delle avversarie del girone di Conference League della Fiorentina