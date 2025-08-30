VN – Fatta per Bianco al PAOK: la formula dell’affare

Viola News
La Fiorentina vicina a formalizzare l'uscita del centrocampista classe 2002
Nicolò Schira

La Fiorentina è vicina a chiudere la cessione di Alessandro Bianco al PAOK Salonicco. Il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto, che in caso di esercizio permetterebbe al centrocampista di firmare un contratto fino al 2029 con il club greco.

Bianco è, dopo il ritiro estivo, sempre rimasto fuori dalle scelte e dai pensieri di Stefano Pioli. Dopo l'annata a Monza, il classe 2002, è pronto a ripartire dalla Grecia. Domani previste le visite mediche e la firma sul contratto.

