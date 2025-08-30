VN – Lamptey è atterrato a Roma! Gli ultimi aggiornamenti

Viola News
Il terzino classe 2000 è arrivato in Italia, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Tariq Lamptey è atterrato a Roma e domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare con la Fiorentina un contratto quadriennale. Nella mattinata di oggi, i club hanno trovato l’intesa definitiva: 6 milioni subito nelle casse del Brighton, più una percentuale su una futura rivendita.

