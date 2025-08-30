Nome internazionale? La Fiorentina ha scelto Hans Nicolussi Caviglia. Una scelta a ribasso? Non propriamente. Nicolussi Caviglia è un acquisto pensato non solo per aggiungere una pedina in più, ma per dare equilibrio e soluzioni a un reparto che nelle prime uscite stagionali ha mostrato pregi e difetti. Arriva in prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni: un’operazione intelligente, vantaggiosa e, a prescindere, a basso-bassissimo rischio (mal che vada, difficile fare minusvalenza). La Fiorentina investe su un profilo giovane (classe 2000), italiano (portando avanti questa intrigante politica societaria), ma soprattutto, necessario e funzionale.