Il Torino aspetta la Fiorentina, ed in città è arrivato un nuovo acquisto

Il Torino ha bisogno di rinforzi, visto l'avvio di stagione difficile. La dirigenza granata, come quella viola, ha fatto arrivare oggi un nuovo arrivo. La Fiorentina ha chiuso per Tariq Lamptey, mentre il Torino ha preso Niels Nkounkou. L'esterno ormai ex Eintracht Francoforte si giocherà il posto con Cristiano Biraghi. Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, e oggi il ragazzo è atterrato a Torino. Osserverà subito i suoi compagni nella sfida contro i viola.