Ex obiettivi: Ioannidis approda allo Sporting Lisbona con una maxi clausola!

"Lo Sporting Lisbona ha ingaggiato Fotis Ioannidis. A 25 anni, l'attaccante greco arriva all'Alvalade dal Panathinaikos FC e ha firmato un contratto valido fino al 2030, con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Nelle sue prime parole alla presentazione, avvenuta allo stadio José Alvalade, Fotis Ioannidis non ha nascosto la sua soddisfazione per il suo arrivo allo Sporting CP. "Voglio ringraziare tutti per avermi accolto così calorosamente. Mi piace molto il Club e le sue idee. Giocherò ad altissimo livello contro avversari molto forti e con ottimi compagni di squadra", ha detto ai media del Leoninos".