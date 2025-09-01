Richardson resta (al palo)? Dalla Spagna: il Siviglia non può pagare l’ingaggio

Non sarà il Siviglia la prossima squadra di Amir Richardson . Dopo essere naufragata la trattativa con il Verona , sembra decadere anche l'opzione spagnola per il centrocampista marocchino. L'ex Reims, arrivato a Firenze solo un anno fa, nella scorsa stagione si era guadagnato progressivamente spazio chiudendo la stagione con oltre 30 presenze tra le varie competizioni e mettendo a referto anche due gol.

Quest'anno, con l'arrivo di Pioli sulla panchina gigliata, non sembrano esserci spazi per un posto in mezzo al campo. Zero minuti in quattro partite, un addio che sembrava ad un passo. Ma - scrive Estadio Deportivo - l'instabilità economica del Siviglia non ha permesso al club andaluso di portare al termine l'affare. Il club infatti, avrebbe sforato il tetto salariale se avesse chiuso per il suo trasferimento. Al momento dunque, la sua permanenza è sempre più probabile.