Dzeko scatenato: due reti in due minuti in San Marino-Bosnia

Redazione VN

A Edin Dzeko prendono i 2 minuti, il centravanti della Fiorentina ha messo a segno una doppietta nella sfida tra San Marino e Bosnia (qualificazioni ai Mondiali), più precisamente le reti del 2 e 3-0 dopo la prima rete di Tahirovic. Il bosniaco è andato a segno al 70' e al 72' prima di lasciare il campo tra gli applausi. E il secondo gol dell'attaccante viola è una prodezza, con un destro da fuori che si insacca all'angolino con grande precisione.

