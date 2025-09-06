Pioli cerca le armi per scardinare la cassaforte di Conte: servono i gol

Servirà una Fiorentina imprevedibile e offensiva per scardinare la cassaforte di Conte. I numeri parlano chiaro, sono 0 le reti subite dal Napoli nelle prime due giornate, mentre i ragazzi di Pioli hanno segnato con il contagocce in campionato, solo il gol di Mandragora contro il Cagliari ha tolto la polvere dalla casella dei gol fatti nelle prime due giornate. Pioli aspetta i gol di Kean, intanto andato a rete in Nazionale, ma anche quelli di Piccoli e Dzeko, chiamati a dare un apporto considerevole al reparto avanzato. E sarebbe importante Gudmundsson per creare superiorità numerica e puntare i difensori di Conte, ma l'infortunio rimediato in Nazionale fa tenere il fiato sospeso.