Infortunio Gudmundsson, presto gli esami: ecco quando tornerà a Firenze

L'infortunio di Gudmundsson ha lasciato con il fiato sospeso tutti i tifosi viola, ma lo stesso calciatore islandese ci ha tenuto a rassicurarli dichiarando che la caviglia starà bene.

Il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio di lunedì e si sottoporrà agli accertamenti del caso. Non pare essere niente di preoccupante, così come detto stamattina, ma in accordo col giocatore e la Federazione Islandese si è preferito non rischiare e così Gud tornerà lunedì.