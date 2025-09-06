Viti: “Dodò è un toscanaccio, dentro è viola”

Viti e la Toscana nel cuore di Dodò: "Non c'entra niente con Firenze, ma dentro è viola"

Mattia Viti, in un estratto di una intervista concessa a il Salotto dello sport, ha parlato di alcuni suoi compagni di squadra alla Fiorentina, soffermandosi anche su Dodò: "E' un brasiliano e che non c'entrerebbe niente con Firenze, ma è un toscanaccio, è fiorentino, dentro è viola anche se non sa i termini perfettamente".