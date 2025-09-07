Tra rientri e allenamenti: la settimana di Pioli in vista del Napoli

Archiviata la prima settimana di sosta del campionato, la Fiorentina si sta godendo due giorni di totale riposo: ieri e oggi niente allenamenti, con la ripresa fissata per domani al Viola Park in vista della delicata sfida di sabato prossimo col Napoli.

Pioli dovrà però ancora fare i conti con le numerose assenze dovute agli impegni di tante delle sue migliori pedine con le rispettive Nazionali. L'unico che domani sarà a Bagno a Ripoli è Gud mentre per gli altri bisognerà attendere almeno la giornata di martedì, quando torneranno Pongracic e Sohm, i primi a riaggregarsi al gruppo: sono ad oggi ben sette i giocatori viola impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.