Tra rientri e allenamenti: la settimana di Pioli in vista del Napoli

Archiviata la prima settimana di sosta del campionato, la Fiorentina si sta godendo due giorni di totale riposo: ieri e oggi niente allenamenti, con la ripresa fissata per domani al Viola Park in vista della delicata sfida di sabato prossimo col Napoli.
Pioli dovrà però ancora fare i conti con le numerose assenze dovute agli impegni di tante delle sue migliori pedine con le rispettive Nazionali. L'unico che domani sarà a Bagno a Ripoli è Gud mentre per gli altri bisognerà attendere almeno la giornata di martedì, quando torneranno Pongracic e Sohm, i primi a riaggregarsi al gruppo: sono ad oggi ben sette i giocatori viola impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Il rientro più tardivo sarà quello di Lamptey: il ghanese, che Pioli non ha ancora potuto allenare, è atteso soltanto giovedì, a due giorni dal match con gli azzurri. Lo scrive la Nazione.
