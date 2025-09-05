Comotto: “Ampia rosa di terzini. Parisi in difficoltà, non ha convinto Pioli”

Gianluca Comotto, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
E' un gruppo folto di esterni, con qualità. Forse un po' ampia come rosa di terzini, qualcuno durante l'anno potrebbe essere scontento. Fortini e Lamptey possono giocare anche a sinistra, quindi c'è abbastanza alternativa. A Pioli piacciono gli esterni che entrano dentro il campo. Questo è un modo per cercare l'occupazione degli spazi in modo diverso, Pioli non vuole dare punti di riferimento. Parisi è in difficoltà, deve dimostrare qualcosa in più altrimenti potrebbe essere messo da parte. Fino ad ora non ha convinto Pioli. Spero che Fortini possa ritagliarsi il suo spazio.
