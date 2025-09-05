Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Dodò e Gosens prevedibili. Kean? Può integrarsi con chiunque”
news viola
Amoruso: “Dodò e Gosens prevedibili. Kean? Può integrarsi con chiunque”
Le parole di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno sul momento della Fiorentina
Mi aspetto una Fiorentina più brillante, meno lenta e impacciata. Più forte nelle situazioni di uno contro uno. Sabato ti aspetta uno scoglio importante, il Napoli ha giocatori rapidi che ti possono far male. Bisogna essere aggressivi ed evitare che facciano il giropalla. Mi aspetto un centrocampo diverso, per questo a livello tattico cambierà qualcosa. I nostri quinti, Dodò e Gosens, non tagliano mai nel mezzo. Sono forti sulle fasce, ma non si inseriscono e quindi sono prevedibili.
Il modulo—
Pioli andrà avanti con quello che ha proposto. Si aspetta molto di più a livello fisico da alcuni giocatori. Penso aspetterà la prossima sosta per un eventuale cambio tattico. Darà tempo alla squadra. A tre o a quattro non cambia l'idea, oggi le difese devono impostare. Ma l'allenatore bravo è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri giocatori.
Kean—
Kean può integrarsi bene con qualsiasi altro attaccante. C'è però bisogno di giocatori che lo vadano a sostenere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA