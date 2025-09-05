CorSport: “Gosens punto fermo, ma Fortini scalpita. L’obiettivo del 2006”

Fortini pronto a dire la sua nella Fiorentina

Redazione VN 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 08:16)

Ammesso che sia ancora appropriato parlare di titolari e riserve, Gosens sarà il riferimento sulla corsia di sinistra. O comunque colui il quale giocherà la maggior parte delle partite, condizione fisica permettendo. La sua serietà, la professionalità e la dedizione hanno convinto tutti del ruolo prominente che merita nella formazione viola.

Fin dalla prima annata a Firenze, l’ex Atalanta ha dimostrato di essere tutt’altro che al tramonto della carriera. Si è caricato sulle spalle la squadra in più di un'occasione, ed è pronto a rifarlo. Mentre Fortini ha saputo giocarsi bene le proprie carte durante la preparazione estiva, convincendo l’allenatore a dargli una possibilità come terzino sinistro. Cioè la zona del campo che ha frequentato con più insistenza alla Juve Stabia.

In Serie B Fortini ha totalizzato ventisei presenze più una ai playoff. Ha segnato due gol e servito quattro assist. Un’ottima stagione. Adesso si sente pronto per prendere confidenza coi palcoscenici più prestigiosi come quelli europei. La sua idea è di guadagnarsi in prospettiva la titolarità. Imparerà al fianco dei compagni più esperti e navigati. Lo scrive il Corriere dello Sport.