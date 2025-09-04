Nazione svela: “Tutti i no di Fortini sul mercato. Rifiutata anche l’Italia U20”

In tanti volevano Fortini

Redazione VN 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 07:52)

L’estate di Niccolò Fortiniè stata un banco di prova più duro di tante partite giocate. Dopo l’ottima stagione alla Juve Stabia, che lo aveva consacrato come una delle promesse più attese a Firenze, il giovane talento ha dovuto fare i conti con un infortunio all’ileopsoas, l’esame di maturità(superato brillantemente con una tesina sulla fragilità dell’essere umano) e il peso delle aspettative della piazza. Un percorso segnato da ostacoli che ne hanno rallentato la preparazione,riducendo al minimo il suo minutaggio nei test estivi.

Il mercato ha contribuito ad alimentare l’incertezza: il Torino ha provato a strapparlo ai viola, mentre dalla Premier il Bournemouth aveva chiesto informazioni. La Fiorentina, però, ha deciso di blindarlo a fine agosto,con la piena approvazione di Pioli e del ragazzo, che non ha mai forzato la mano nonostante la forte concorrenza nel ruolo. Il club ha anche concordato con la FIGC di rinunciare alla convocazione di Fortini e Martinelli per il Mondiale Under 20 in Cile,così da permettere loro di concentrarsi sul lavoro a Firenze e sul recupero della migliore condizione.

Neppure l’offerta last minute della Roma, che aveva messo sul tavolo un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 13, ha cambiato i piani della società. La Fiorentina ha scelto di puntare sul suo talento, fiduciosa di vederlo crescere e inserirsi presto stabilmente nelle rotazioni. Fortini sfrutterà ora la pausa per scalare le gerarchie e convincere Pioli, che dopo l’esordio di Kouadio a Torino sogna di lanciare anche un altro classe 2006. La città lo aspetta, sperando che le difficoltà dell’estate diventino presto la base della sua forza. Lo scrive la Nazione.