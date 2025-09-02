Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle ultime operazioni di mercato in casa Fiorentina. Quegli affari che si potevano concretizzare ma che sono saltati nelle ultime ore della campagna acquisti:
CorFio: "Da Fortini e la Roma alla suggestione Ceballos. Affari saltati all'ultimo"
Per quanto riguarda le uscite, va tenuto presente come stavolta ci sia stata la volontà di trattenere i migliori anche se, per Comuzzo, la Fiorentina avrebbe ceduto davanti ai quasi 40 milioni dell’Al Hilal. A proposito. Nelle ultime ore i viola ne hanno rifiutati 20 più bonus messi sul tavolo dall’Atalanta, così come hanno declinato un’offerta della Roma per Fortini da 3 milioni per il prestito più 13 per l’eventuale riscatto. E Ceballos? Era, ed è rimasta, una suggestione. La Fiorentina insomma, fino a gennaio, sarà quella di Torino, più Lamptey. Basterà per «alzare il livello»? Al campo, l’ardua sentenza.
