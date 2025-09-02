Brovarone: “Fagioli e Fazzini, ecco la mia suggestione. Fortini mi elettrizza”

Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:
"Il mercato è iniziato bene e non si è badato al bilancio. E vorrei vedere Fazzini e Fagioli in un 4-3-2-1"
Il mercato è iniziato bene, con il rinnovo di De Gea, un segnale di programmazione reale. Così come l'operazione di Kean, anche dal punto di vista finanziario. Ho apprezzato moltissimo anche il riscatto di Gudmundsson, ottenuto a sconto. Quest'anno si è evitato di fare un mercato con l'obiettivo di pareggiare il bilancio. Sohm se aumenta i cavalli può diventare un giocatore importante, lo conoscevo poco. In uscita siamo stati un po' deludenti, speravo che altri giocatori lasciassero. In Conference attenzione allo Strasburgo, di proprietà del Chelsea, ha tantissimi giocatori di talento e sono una squadra vera.
Sul centrocampo—
Io sono molto fiducioso, questa squadra poteva ambire ad un quarto posto con un grande centrocampista. Per me mandare via Valentini a quelle cifre è una leggerezza, ma a quanto pare per loro non aveva un grande valore. Vorrei vedere Fazzini e Fagioli in un 4-3-2-1, dietro a Kean, mi farebbe impazzire l'idea. Fagioli sente il peso di avere sulle spalle la Fiorentina, ma ha tutto per fare il regista, gli manca una collocazione naturale in un meccanismo. Sono elettrizzato da Fortini, a me sembra un giocatore di livello. La consacrazione del gruppo è nelle mani di Pioli. Gudmundsson è più acceso rispetto allo scorso anno, ma non basta. A Genova era un Re, qui è diverso, la parte psicologica è diversa. Non so se il suo rendimento possa dipendere anche dall'intesa che ha con chi ha vicino.
