Poesio: “Gudmundsson non trova la posizione. Fagioli è una mezz’ala”

"I soldi sono stati spesi, i cartellini sono costati. Pioli è un po' alla ricerca della formula giusta, sta facendo dei tentativi, mi aspetto di vedere un cambio di passo. Da Gudmundsson passa molto della Fiorentina di quest'anno, la parte offensiva ruota molto su di lui. Su di lui pure Palladino lo scorso anno ha ragionato molto, ed il felling non è scattato. Il trequartista non può essere un lusso, ma deve dare equilibrio in avanti. Non riesce a trovare la posizione, spesso si abbassa, gioca d'istinto. Per me Fagioli è più una mezz'ala, anche se poi i giocatori evolvono. Nicolussi invece può ricoprire quel ruolo."