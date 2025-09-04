Al fianco di Kean, al suo posto o pronto a subentrare per dare una sterzata alla partita: sarà Stefano Pioli a svelare tutti i volti di Roberto Piccoliper moltiplicare le opportunità offensive in un reparto interscambiabile ai massimi livelli, in cui sono protagonisti anche Dzeko e Gudmundsson.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “I tre volti di Roberto Piccoli a Firenze. Deciderà Stefano Pioli”
Dove giocherà Roberto Piccoli?
Che sia un tridente, una formazione a due punte o un unico centravanti l'imprevedibilità dovrà essere una delle chiavi della stagione. Il primo volto di Piccoli che l'allenatore ha mostrato è stato quello della convivenza della doppia punta Piccoli-Kean con Gudmundsson alle loro spalle, ma è chiaro che non sia finita qui. Intanto per l'ex Cagliari, grande entusiasmo per il debutto in viola e prima uscita positiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
