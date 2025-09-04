Pioli lavora per il Napoli: seduta tattica per i nuovi arrivi

La Fiorentina si allena al Viola Park

Redazione VN 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 07:12)

Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park senza gli 8 nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Per colmare le assenze, alcuni giovani della Primavera sono stati aggregati al gruppo. La ripresa è stata subito tattica: mister Stefano Pioli ha voluto testare in particolare i nuovi arrivati, tra cui Nicolussi Caviglia e Piccoli, in attesa del rientro di Lamptey, ancora con la Nazionale del Ghana fino al 9 settembre.

Il focus principale della seduta è stato verificare eventuali accorgimenti tattici, pur mantenendo la difesa a tre come punto fermo. Pioli ha così potuto valutare l’inserimento dei nuovi innesti, con l’obiettivo di integrarli rapidamente nei meccanismi della squadra e garantire soluzioni alternative in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Per oggi sono previste due sessioni di allenamento, nelle quali l’attenzione inizierà a spostarsi in maniera più concreta sulla sfida di sabato 13 contro il Napoli. Sarà un banco di prova importante per testare la tenuta della squadra dopo la pausa, verificare le condizioni fisiche dei rientranti e affinare l’assetto tattico in vista di un avversario di alto livello. Lo scrive la Nazione.