CorSport: “Esuberi, Fiorentina ancora vigile: il mercato non è chiuso ovunque”

Nelle ultime ore di mercato, diversi giocatori della Fiorentina sono stati vicini a lasciare il club, oltre a quelli effettivamente ceduti come Beltran, Barak, Bianco e Ikoné. Tra i possibili partenti c’erano Richardson e Sabiri, entrambi cercati rispettivamente da Verona e Monza: il primo ha rifiutato l’Hellas preferendo il Siviglia, mentre il secondo ha detto no al trasferimento in Brianza. Altri, come Parisi, Infantino e Kouamé, non hanno invece ricevuto offerte, con quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato.