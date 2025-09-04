Nelle ultime ore di mercato, diversi giocatori della Fiorentina sono stati vicini a lasciare il club, oltre a quelli effettivamente ceduti come Beltran, Barak, Bianco e Ikoné. Tra i possibili partenti c’erano Richardson e Sabiri, entrambi cercati rispettivamente da Verona e Monza: il primo ha rifiutato l’Hellas preferendo il Siviglia, mentre il secondo ha detto no al trasferimento in Brianza. Altri, come Parisi, Infantino e Kouamé, non hanno invece ricevuto offerte, con quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato.
CorSport: “Esuberi, Fiorentina ancora vigile: il mercato non è chiuso ovunque”
Nonostante la chiusura del mercato italiano, non è detto che la situazione sia definitiva. Alcuni calciatori ai margini del progetto tecnico potrebbero ancora trovare una sistemazione grazie ai campionati esteri che hanno tempi di chiusura differenti. La Fiorentina resta infatti vigilee pronta a valutare eventuali proposte, soprattutto per chi non rientra pienamente nei piani della stagione.
Tra le finestre ancora aperte spicca quella dell’Arabia Saudita, che chiuderà l’11 settembre e che, con le sue disponibilità economiche, rappresenta un’opzione concreta per cessioni last minute. Seguiranno la Grecia, la Russia e la Turchia, con mercato attivo fino al 12 settembre, il Qatar fino al 16 e gli Emirati Arabi addirittura fino al 2 ottobre. Un calendario che offre alla Fiorentina margini di manovra per alleggerire la rosa e trovare nuove opportunità per i giocatori meno centrali nel progetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
