Gazzetta: “Trofeo e Champions League. Ecco cosa potrà dare Piccoli a Pioli”

L'approfondimento sul ruolo di Roberto Piccoli

Redazione VN 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 06:34)

Quando Kean e Piccoligiocheranno insieme i due centravanti dovranno essere abili ad integrarsi, in base alle caratteristiche, per esaltarsi a vicenda. Nel tempo verranno trovati gli spazi giusti e servirà anche maggiore lucidità.

Sarà uno dei lavori principali del tecnico in cui sarà coinvolta tutta la squadra per individuare la maniera di sviluppare meglio i tempi d'attacco in favore degli uomini offensivi. Kean è abilissimo a trovare la profondità e Piccoli incide al massimo nei colpi di testa. Per lui parlano i gol e i numeri, tanto che nella passata stagione ha segnato 5 delle 10 reti in campionato con questa modalità.

Ecco perché diventa fondamentale pure il lavoro di Dodo e Gosens sulle fasce, soprattutto per i cross alti. Servono più soluzioni possibili e una rosa profonda per alzare l'asticella e centrare gli obiettivi prefissati dal club, fra il sogno di alzare un trofeo e quello di centrare un piazzamento in Champions.

L'obiettivo chiaramente è moltiplicare le reti e Piccoli, dopo le 12 stagionali nella passata stagione, sogna già il suo primo centro in maglia viola. Nel periodo delle partite ogni tre giorni fra campionato e Coppe, per l'ex Cagliari sarà anche il momento di alternarsi e dare respiro a Kean dall'inizio oppure subentrare al posto di un qualsiasi uomo offensivo e incidere dalla panchina. Lo scrivela Gazzetta dello Sport.