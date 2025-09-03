David Trezeguet è intervenuto ad un evento al teatro Forma dedicato alla storia della Juventus. Il francese ha parlato anche di Dusan Vlahovic. Le sue parole raccolte da Tuttosport:
Trezeguet: “Vlahovic non sembra aver capito dove sia. La Juve non è la Fiorentina”
L'ex Juve dice la sua sull'attaccante serbo
Da Vlahovic, ad esempio, ci aspettavamo tutti di più. Forse ci siamo sbagliati: giocare alla Fiorentina non è come farlo per la Juventus. Sono passati tre anni eppure Dusan non sembra aver capito dove si trovi. Anche se a dire la verità ora mi pare più sereno: sembra quasi che si sia spogliato di quella responsabilità di cui si è sempre investito. Ora che non lo eleggiamo più come un titolare fisso, paradossalmente, ha rincominciato a segnare con continuità. Forse è questa la sua dimensione: un giocatore concreto a gara in corso
