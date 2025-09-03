La nuova gemma Kouadio. Niente timidezza, solo fisico e personalità

Per Eddy Kouadio sono state settimane intenste le ultime. Prima l'ingresso nel Teatro dei Sogni, ovvero Old Trafford, poi l'esordio in Serie A, contro il Torino. Due banchi di prova importanti, che però non hanno fatto tremare le gambe di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 della Fiorentina. Come scrive La Nazione, il ragazzo non ha dimostrato segni di timidezza. Personalità e fisico fuori dall'ordinario, queste le chiavi di Kouadio. Già nell'era Palladino si era fatto notare, venendo convocato in alcune occasioni. Fra i due giovani rampanti, è stato lui ad esordire, mentre Kospo è sceso in Primavera.