Per Eddy Kouadio sono state settimane intenste le ultime. Prima l'ingresso nel Teatro dei Sogni, ovvero Old Trafford, poi l'esordio in Serie A, contro il Torino. Due banchi di prova importanti, che però non hanno fatto tremare le gambe di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 della Fiorentina. Come scrive La Nazione, il ragazzo non ha dimostrato segni di timidezza. Personalità e fisico fuori dall'ordinario, queste le chiavi di Kouadio. Già nell'era Palladino si era fatto notare, venendo convocato in alcune occasioni. Fra i due giovani rampanti, è stato lui ad esordire, mentre Kospo è sceso in Primavera.
La nuova gemma Kouadio. Niente timidezza, solo fisico e personalità
La nuova gemma Kouadio. Niente timidezza, solo fisico e personalità
A Torino Eddy Kouadio ha esordito in Serie A. Un ragazzo di talento, che adesso ha un obiettivo chiaro
Una speranza viola—
Il difensore ha firmato un contratto fino al 2027 con la società gigliata. Dopo essere stato convocato nelle selezioni giovanili italiane, sogna di giocare per la Costa D'Avorio. Il potenziale del ragazzo c'è, e vuole trovare spazio nelle gerarchie sempre fluide di Pioli.
