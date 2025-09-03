Viola News
Sentite Sacchi: “Punto su Kean capocannoniere. Ma la squadra giochi per lui”

L'ex tecnico e le sue previsioni sulla classifica marcatori
Arrigo Sacchi è stato intervistato da la Gazzetta dello Sportdove ha detto la sua sul campionato di Serie A e su Moise Kean:

Intanto dico che ci sono troppi stranieri, e dunque i giovani italiani fanno fatica a emergere. Mi fa piacere che il ct Gattuso abbia puntato su ragazzi che hanno fame e desiderio di mettersi in mostra. Se Kean ha messo la testa a posto, è un talento. Capocannoniere? Punto su Kean, se tutta la Fiorentina giocherà per lui e se lui si metterà a disposizione della squadra

