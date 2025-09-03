Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Marino: “Piccoli sorpresa del mercato. Con Kean una coppia al top”

Tuttosport

Marino: “Piccoli sorpresa del mercato. Con Kean una coppia al top”

Marino: “Piccoli sorpresa del mercato. Con Kean una coppia al top” - immagine 1
Il DS Pierpaolo Marino promuove il mercato della Fiorentina, avallando la conferma di Kean e aspettandosi molto dalla coppia con Piccoli.
Redazione VN

Sull'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Pierpaolo Marino dà i voti al mercato della Serie A, parlando anche della Fiorentina. L'esperto operatore di mercato promuove l'operato viola, applaudendo l'operazione Piccoli e sottolineando l'importanza della permanenza di Kean in rosa.

Le parole di Marino

—  

Sorpresa del campionato? Ho fiducia in Piccoli, penso che sia un'operazione sulla scia di quella con Kean l'anno scorso. La Fiorentina mi è piaciuta: Kean è stata la conferma più importante dell'intero mercato, finalmente una storia di gratitudine di un giocatore verso una squadra. Kean-Piccoli può diventare una coppia molto importante in termini di gol.

Leggi anche
Fiorentina, riprende il lavoro senza 8 nazionali. Ecco quando torneranno
Nazione: “Un mercato ambizioso, ed un passivo da record. Commisso cambia passo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA