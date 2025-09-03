Sull'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Pierpaolo Marino dà i voti al mercato della Serie A, parlando anche della Fiorentina. L'esperto operatore di mercato promuove l'operato viola, applaudendo l'operazione Piccoli e sottolineando l'importanza della permanenza di Kean in rosa.
Marino: "Piccoli sorpresa del mercato. Con Kean una coppia al top"
Il DS Pierpaolo Marino promuove il mercato della Fiorentina, avallando la conferma di Kean e aspettandosi molto dalla coppia con Piccoli.
Le parole di Marino—
Sorpresa del campionato? Ho fiducia in Piccoli, penso che sia un'operazione sulla scia di quella con Kean l'anno scorso. La Fiorentina mi è piaciuta: Kean è stata la conferma più importante dell'intero mercato, finalmente una storia di gratitudine di un giocatore verso una squadra. Kean-Piccoli può diventare una coppia molto importante in termini di gol.
