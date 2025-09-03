Marino: “Piccoli sorpresa del mercato. Con Kean una coppia al top”

Le parole di Marino

Sorpresa del campionato? Ho fiducia in Piccoli, penso che sia un'operazione sulla scia di quella con Kean l'anno scorso. La Fiorentina mi è piaciuta: Kean è stata la conferma più importante dell'intero mercato, finalmente una storia di gratitudine di un giocatore verso una squadra. Kean-Piccoli può diventare una coppia molto importante in termini di gol.