Nazione: “Un mercato ambizioso, ed un passivo da record. Commisso cambia passo”

Il dictat estivo della Fiorentina è stato chiaro, la Conference League non basta più. Questo si è tradotto in un mercato economicamente impattante per le casse viola, come recita il passivo di questa sessione. La Nazione analizza i conti del club gigliato nel corso delle varie sessioni di mercato. Sostanzialmente soltanto nella prima stagione di Commisso a Firenze, la Fiorentina fece registrare un segno meno nel bilancio, in modo così netto, con un -41 milioni. Poi dal 2021 al 2024 la Fiorentina era sempre riuscita a concludere in pareggio, o con un attivo .

Un segnale

Questa estate ha rappresentato una inversione di tendenza, con poche entrate concrete (e quasi tutte raggruppate in giocatori che non sono più a Firenze, come Kayode, Fruk e Ghilardi), e molte spese. Una Fiorentina che prova a crescere, rompendo la tradizione di una cessione pesante a sessione. Adesso parola al campo, che deve tramutare queste ambizioni in numeri veri.