Il dictat estivo della Fiorentina è stato chiaro, la Conference League non basta più. Questo si è tradotto in un mercato economicamente impattante per le casse viola, come recita il passivo di questa sessione. La Nazione analizza i conti del club gigliato nel corso delle varie sessioni di mercato. Sostanzialmente soltanto nella prima stagione di Commisso a Firenze, la Fiorentina fece registrare un segno meno nel bilancio, in modo così netto, con un -41 milioni. Poi dal 2021 al 2024 la Fiorentina era sempre riuscita a concludere in pareggio, o con un attivo.
Nazione: “Un mercato ambizioso, ed un passivo da record. Commisso cambia passo”
Rocco Commisso non ha badato a spese questa estate. Il presidente viola sogna una squadra ai vertici
Un segnale—
Questa estate ha rappresentato una inversione di tendenza, con poche entrate concrete (e quasi tutte raggruppate in giocatori che non sono più a Firenze, come Kayode, Fruk e Ghilardi), e molte spese. Una Fiorentina che prova a crescere, rompendo la tradizione di una cessione pesante a sessione. Adesso parola al campo, che deve tramutare queste ambizioni in numeri veri.
