Fiorentina, riprende il lavoro senza 8 nazionali. Ecco quando torneranno

Con l'inizio della sosta dedicata alle Nazionali, anche la Fiorentina riprenderà con calma gli allenamenti al Viola Park dopo un po' di riposo. Gruppo tutt'altro che al completo per Pioli, che ha visto partire ben otto interpreti: Kean, Ndour, Kospo, Dzeko, Sohm, Pongracic, Gudmundsson e l’ultimo arrivato Lamptey. Per tutti rientro alla base la prossima settimana, in direzione della gara col Napoli. Niente Under 21 per Comuzzo, rientrato anticipatamente e quindi subito a disposizione.

Occhi puntati sugli azzurri

Per gli altri - ricorda Repubblica - ci sono partite anche importanti: sarà sotto osservazione soprattutto Kean, centravanti dell'Italia che cerca finalmente il Mondiale, obiettivo ricercato anche da Dzeko e Kospo in Bosnia e da Söhm in Svizzera. Pongracic in Croazia e Gudmundsson in Islanda, mentre Lamptey parteciperà con il Ghana alle qualificazioni in terra africana. Kean e Söhm saranno i primi a rientrare martedì 9, gli altri il 10. La speranza di Pioli è quella di ritrovare elementi motivati e senza problemi fisici.