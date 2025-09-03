Il 3-4-1-2 di Torino è stata una scommessa per Stefano Pioli, un segnale chiaro. Il tridente pesante non è solo un sogno estivo, ma una opzione concreta da attuare. In campo i risultati si sono visti poco, soprattutto per l'attesissima coppia composta da Roberto Piccoli e Moise Kean. I due hanno giocato insieme, una novità per loro, ma l'intesa è ancora tutta da costruire.
Piccoli-Kean, un'intesa tutta da scoprire: i numeri del tandem pesante col Torino
Piccoli-Kean, un’intesa tutta da scoprire: i numeri del tandem pesante col Torino
Una prima non scintillante quella del duo Kean-Piccoli. Le due torri non si sono cercate molto, c'è ancora tanto lavoro per loro
I dati—
Piccoli dei due, è stato quello che ha occupato maggiormente l'area. Kean ha agito più decentrato, e non a caso è stato Piccoli ad avere l'occasione, presentandosi davanti ad Israel. I due non si sono quasi mai cercati con il pallone. Kean ha toccato 33 palloni, mentre l'ex Cagliari 21. I due attaccanti sono stati poco serviti dalla squadra, con appena 70 passaggi nella trequarti offensiva, 22 in meno di Cagliari. L'intesa tra i due va strutturata, ed i margini di miglioramento ci sono sicuramente. Fonte Corriere Fiorentino. Qui i loro dati a firma Sofascore.
