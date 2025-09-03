Monti: “Pazzo di Fazzini. Kean e Piccoli devono andare a cena insieme”

Le considerazioni di Gianfranco Monti a Radio Bruno

Redazione VN 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 19:06)

Gianfranco Monti, intervenuto nel Pentasport di Radio Bruno, ha fatto il punto sul mercato e sul momento della Fiorentina. Per il conduttore e grande tifoso viola il giudizio complessivo è positivo: “Mercato da sette. Pioli adesso ha delle bellissime difficoltà a schierare la formazione. Ho sperato fino all’ultimo nel colpo a centrocampo, ma se non è arrivato significa che l’allenatore non lo ha ritenuto necessario”.

Monti ha posto l’accento sui tanti volti nuovi in mediana: “Vorrei vedere in campo più qualità possibile. A centrocampo hai preso giocatori funzionali, ma uno come Fazzini mi fa impazzire: è giovane, sa saltare l’uomo e nel peggiore dei casi ti porta via due avversari”.

Parole più severe per Gudmundsson: “Non è quello di Genova, lì era libero di fare quel che voleva. A Firenze ci sono più giocatori di qualità e bisogna saper dialogare con loro. Gli errori di inesperienza posso perdonarli a Fazzini o a Fagioli, non a lui. Ci si aspetta molto”.

Sulle scelte tattiche Monti immagina ancora sperimentazioni: “Pioli sta facendo prove tecniche. I cambi sono cinque e puoi cambiare in un attimo la partita. Io sono curioso di vedere questa Fiorentina iniziare a ingranare, anche se i punti scorrono e le partite difficili non mancano. Ma noi siamo una squadra tosta”.

Infine un pensiero sugli attaccanti: “Kean, Piccoli e Gudmundsson devono iniziare ad andare a cena insieme, serve affiatamento. Kean forse avrà qualche difficoltà di adattamento: l’anno scorso stava là davanti da solo, ora ha qualche appoggio in più. La pausa Nazionali? Sono felice che il centrocampo, escluso Sohm, resti a lavorare con Pioli: è lì che si vincono le partite”.