Sabatini: “Mercato? Faccio fatica a inserire i nuovi. Di Gudmundsson non mi fido”

Le parole di Sandro Sabatini a Radio Bruno

Redazione VN 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 18:54)

Sandro Sabatini, ospite nel Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina tra mercato, obiettivi e prime uscite stagionali. Il giornalista ha promosso le operazioni estive del club viola, pur sottolineando un aspetto curioso: “Il mercato è stato ottimo, o almeno ampiamente soddisfacente. Però, se faccio la formazione titolare, faccio fatica a inserire un nuovo acquisto”.

Un discorso che si lega anche alla Nazionale: “Non capisco perché Frattesi venga preferito a Mandragora o Fagioli. A Firenze ci sono centrocampisti che meritano più considerazione”.

Sulle prospettive stagionali Sabatini non ha dubbi: “La Fiorentina balla tra il quinto e il sesto posto, è una squadra da Europa. Non è una gara individuale, tutto dipenderà dal rendimento. L’anno scorso il flop è stato del Milan, vedremo chi cadrà quest’anno. Il Como? Ho dei dubbi, mentre la Fiorentina ha una rosa e un allenatore con un’esperienza diversa”.

Poi il capitolo attaccanti, con giudizi netti: “Kean non mi è piaciuto nel battibecco con Mina, ha esagerato. Il gol sbagliato contro il Torino è un episodio che capita una volta l’anno. Sarà però difficile replicare i numeri dello scorso campionato, anche perché i difensori lo terranno maggiormente d’occhio. Dzeko resta pura classe, Piccoli invece è sottovalutato dall’opinione pubblica. Su Gudmundsson invece non mi fido molto”.

Un pensiero finale proprio sulla coppia offensiva: “Kean e Piccoli sono due generosi, sanno dare una mano alla squadra. E questo, in un campionato lungo, farà la differenza”.