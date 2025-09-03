Ai microfoni di Radio CRC, radio partner del Napoli, è intervenuto Maurizio Improta, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha fatto il punto sulle possibili indicazioni che arriveranno in vista della gara tra Fiorentina e Napoli in programma il 13 settembre alle ore 20:45. Ecco le parole sulla sfida dell'Artemio Franchi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pres. Osservatorio: “Vogliamo aprire la trasferta al Franchi ai tifosi del Napoli”
news viola
Pres. Osservatorio: “Vogliamo aprire la trasferta al Franchi ai tifosi del Napoli”
Maurizio Improta, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha parlato della possibile trasferta dei tifosi partenopei al Franchi
Lavoriamo per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli in occasione della partita tra la Fiorentina e la squadra campana, ma in questo scenario, la nostra attività non può sostituire le maestranze attualmente impegnate nei lavori sulla curva della Fiorentina che ora dispone di soli 340 posti. Non credo che l’indole e gli atteggiamenti di certe tifoserie cambieranno nel corso di questa stagione. Lo abbiamo visto a Terni in occasione della partita tra Ternana e Ascoli e negli scontri in autostrada tra Bergamaschi e Comaschi. Oltre tutto, abbiamo assistito anche al vergognoso episodio di un bambino di 13 anni che è stato aggredito da un padre di un bambino dell’altra squadra. Purtroppo ci sarà sempre qualcuno che potrà generare dei problemi, per questo abbiamo noi il compito di prevenire eventuali episodi di violenze e di fare in modo che certi fatti non accadano. Per fare questo, però, ci serve anche l’aiuto dei club. I sistemi di sorveglianza aiutano solo ad identificare i responsabili di atti vandalici ma un rapinatore non si intimorisce di entrare in una banca, nonostante siano presenti delle telecamere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA