Pioli: “Kean sta lavorando bene, presto per stabilire obiettivi”

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset soffermandosi sul suo ritorno a Firenze. Dall'accoglienza alla stagione appena iniziata passando per Moise Kean:
Le parole del tecnico viola ai microfoni di Sportmediaset sul suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. "Siamo ancora all'inizio"
Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo e tanta energia. Ho trovato tanto affetto nei miei confronti e questo mi stimola a dare il meglio possibile. Moise sta lavorando molto bene, ci sono delle situazioni in cui stiamo lavorando maggiormente per garantirgli maggiori occasioni. Siamo ancora all'inizio, dobbiamo continuare a lavorare così e pensare partita dopo partita e tra qualche mese potremo capire quali sono le nostre ambizioni.
