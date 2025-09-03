Piccinetti: “Non è ancora chiaro l’undici titolare. Presto per giudicare il mercato”

L'ex viola Claudio Piccinetti, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del mercato che si è appena concluso e non solo

Redazione VN 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 15:48)

L'ex viola Claudio Piccinetti, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Non è possibile dare un voto al mercato della Fiorentina, i giudizio dovranno essere influenzati dal campo. Saranno i risultati che ci faranno capire l'operato della società. Le prime due gare in Serie A sono andate male, ma è presto per esprimere delle sentenze. Quasi tutte le big sono inciampate in queste prime giornate, la quadra andrà trovata dopo la sosta."

L'attacco viola — "E' presto per dire chi saranno i titolari in attacco. Non si poteva pensare che Dzeko potesse giocare sempre come fatto nel pre stagione. Pioli non ha ancora in testa la formazione titolare. Dovrà trovare in fretta il miglior modulo. Non è escluso che torni alla difesa a quattro."