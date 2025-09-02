Simonelli annuncia il ritorno al passato: “La Lega Serie A cambia nome”

Viola News
Ezio Simonelli
Il calcio italiano cambia nome e torna alle origini
Redazione VN

Ezio Simonelli, presidente di Lega, ai microfoni della conferenza stampa che ha chiuso l'assemblea dei club, ha annunciato una novità in merito al campionato di Serie A:

Abbiamo deciso di cambiare nome: non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A.

La scelta è stata motivata dalla volontà di semplificare, ma anche valorizzare l’identità del campionato più rappresentativo del calcio italiano: "Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto: quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano".

