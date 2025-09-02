Simonelli annuncia il ritorno al passato: “La Lega Serie A cambia nome”

Ezio Simonelli, presidente di Lega, ai microfoni della conferenza stampa che ha chiuso l'assemblea dei club, ha annunciato una novità in merito al campionato di Serie A:
Il calcio italiano cambia nome e torna alle origini
Abbiamo deciso di cambiare nome: non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A.
La scelta è stata motivata dalla volontà di semplificare, ma anche valorizzare l’identità del campionato più rappresentativo del calcio italiano: "Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto: quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano".
