Mourinho, ci risiamo: il Fenerbahce scende in Europa League e lo esonera

José Mourinho è stato esonerato

Redazione VN 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 11:35)

José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. La decisione è arrivata dopo la sconfitta nei preliminari di Champions League contro il Benfica, una delusione che ha compromesso il percorso europeo del club turco. Lo Special One, che aveva liquidato la disfatta con un laconico “ha vinto la squadra più forte”, non è riuscito a trascinare i gialloblù alla fase a gironi della competizione più prestigiosa.

L’esperienza di Mourinho in Turchia si chiude dopo appena una stagione, nella quale ha collezionato 62 panchine ufficiali. Arrivato con grandi aspettative, il tecnico portoghese non ha centrato gli obiettivi principali, pur lasciando la sua impronta in campionato e nelle coppe. L’eliminazione europea, tuttavia, è stata decisiva nel determinare la scelta della società, che puntava molto sull’accesso alla Champions sia per prestigio sia per ragioni economiche.

Il Fenerbahce ha ufficializzato l’esonero con un comunicato sobrio, ringraziando Mourinho per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il futuro. Una separazione rapida e netta che apre scenari incerti sia per il club, ora alla ricerca di un sostituto capace di rilanciare la stagione, sia per il tecnico lusitano, chiamato a valutare la prossima tappa di una carriera costellata di successi, ma sempre più segnata da esperienze brevi e controverse.