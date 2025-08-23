Un altro Kean in Toscana, ecco la nuova squadra di Giovanni

In poco più di un anno Moise Kean ha fatto innamorare tutta Firenze. L'attaccante a suon di gol si è preso il cuore dei tifosi viola, e sarà un uomo chiave anche nella viola di Pioli. Oltre a Moise ci sarà un altro Kean che giocherà in Toscana, ovvero Giovanni, il fratello. Il Poggibonsi (squadra di Serie D), ha da poco annunciato il suo arrivo. Naturalmente sotto il post della società moltissimi tifosi viola hanno commentato, menzionando il fratello minore. Ecco il comunicato della società: