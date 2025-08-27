Stadio Franchi, arriva l'atto di accusa del consigliere comunale Massimo Sabatini (Lista Schmidt), in un punto stampa dedicato: "Manca il contratto, da cui deriva il cronoprogramma, che genera gli acquisti dei materiali che poi fanno compiere le attività. È per questo che il Franchi è clamorosamente indietro". Le parole di Sabatini:
L'accusa: "Franchi in ritardo, manca il contratto per gli acquisti dei materiali"
la rivelazione
L’accusa: “Franchi in ritardo, manca il contratto per gli acquisti dei materiali”
"Manca il contratto, da cui deriva il cronoprogramma, che genera gli acquisti. È per questo che il Franchi è clamorosamente indietro"
Voglio dare una lettura reale del cantiere allo Stadio, non edulcorata come quella dell'amministrazione, la quale non ha parlato dei punti cruciali. Era stato promesso alla città di correre sui lavori. C'era da fare un grosso intervento (una curva nuova) e piccoli ritocchi (tribuna e torre). Sono stati fatti solo i ritocchi, oltretutto neppur finiti. La curva era rasoterra, tutt'ora è rasoterra. I cantieri si giudicano con gli occhi, non con le dichiarazioni. Un cantiere è fatto da persone, materiali e attività. Di persone se ne sono viste poche, i materiali naturalmente non ci sono perché le ditte non possono comprare i materiali senza contratto (e senza anticipi). Il ritmo delle attività, infine, pare essere lo stesso di prima della variante. La variante è stata annunciata il 3 dicembre 2024, è stata discussa a marzo 2025 e approvata il 27 di giugno ma oggi, 27 agosto, non c'è ancora il cronoprogramma.
L'assenza del cronoprogramma—
Il cronoprogramma lo fanno le ditte e non c'è perché non c'è ancora l'accordo con il raggruppamento di imprese che esegue i lavori, magari questo accordo è in arrivo ma ancora non c'è. Ho cercato sul sito del Comune e non si trova nulla. Se lo avessero firmato senza pubblicarlo sarebbero in difetto di trasparenza, se non lo hanno firmato siamo indietro mostruosamente. Comunque sia è uno strazio. Quando finirà? L'amministrazione Funaro ce lo deve dire. Con i fatti, non con le chiacchiere. È la sindaca che si è voluta tenere la delega alle grandi opere, ma a tale delega non ha mai fatto onore perché non ha mai condotto niente! Perché sono io a parlare di contratto con le ditte e non lei? Perché sono io qui a dire queste cose e non lei a raccontare in anteprima come stanno i fatti? E perché il cronoprogramma è così importante? Perché scandisce tutte le fasi del cantiere! Solo se c'è un accordo e un cronoprogramma le ditte si attivano.
Eredità e vincoli—
Pensando infine, agli scandali autorizzativi dell'ex Teatro Comunale, non posso non citare Nardella e Pessina, il cui periodo alla guida dei fatti centrali della città di Firenze lascia eredità architettonicamente inguardabili. Per funzioni pubbliche come lo stadio non è stato consentita un’altezza maggiore; da ciò sono scaturiti i pesanti vincoli, visibili nel brutto progetto di uno "stadio dentro lo stadio" con le curve sdraiate e poco inclinate. Invece, ai progetti con sole funzioni private, come in Corso Italia è stata data l’altezza in più. Nardella e Pessina, l'accoppiata che ha messo in alto su Firenze un cubo bianco-nero e non ha voluto un più bello Stadio Viola.
