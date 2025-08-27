L’accusa: “Franchi in ritardo, manca il contratto per gli acquisti dei materiali”

Stadio Franchi , arriva l'atto di accusa del consigliere comunale Massimo Sabatini (Lista Schmidt), in un punto stampa dedicato: "Manca il contratto, da cui deriva il cronoprogramma, che genera gli acquisti dei materiali che poi fanno compiere le attività. È per questo che il Franchi è clamorosamente indietro". Le parole di Sabatini:

Eredità e vincoli

Pensando infine, agli scandali autorizzativi dell'ex Teatro Comunale, non posso non citare Nardella e Pessina, il cui periodo alla guida dei fatti centrali della città di Firenze lascia eredità architettonicamente inguardabili. Per funzioni pubbliche come lo stadio non è stato consentita un’altezza maggiore; da ciò sono scaturiti i pesanti vincoli, visibili nel brutto progetto di uno "stadio dentro lo stadio" con le curve sdraiate e poco inclinate. Invece, ai progetti con sole funzioni private, come in Corso Italia è stata data l’altezza in più. Nardella e Pessina, l'accoppiata che ha messo in alto su Firenze un cubo bianco-nero e non ha voluto un più bello Stadio Viola.