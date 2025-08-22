De Zerbi: “La rissa Rabiot-Rowe una cosa mai vista in tanti anni di calcio”

In conferenza stampa alla viglia del match di Ligue 1 contro il Paris FC, l'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha spiegato quanto successo negli spogliatoi del club transalpino tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, con i due giocatori finiti fuori squadra e sul mercato (l'inglese è ad un passo dal Bologna di Italiano, ndr). Il tecnico bresciano ha raccontato: "Non sono abituato a parlare fuori di quel che succede dentro lo spogliatoio, ma questa volta serve mettere le cose in ordine. Se in un posto di lavoro due dipendenti si picchiano dando vita a una rissa da da pub inglese davanti al direttore sportivo, all'allenatore e con un compagno di squadra a terra svenuto: cosa dovrebbe fare il club, o il datore lavoro?".
"Non ho mai visto una cosa del genere in oltre trenta anni di calcio. Io vengo dalla strada ma una scena così, con un compagno di squadra a terra che aveva perso i sensi... Abbiamo preso la decisione giusta, per il bene del club", prosegue De Zerbi. Che poi aggiunge a riguardo di Rabiot: "Leggo tante cose false, cose che dicono dal suo entourage. Ho fatto di tutto per lui, l'ho fatto capitano, l'ho difeso e l'ho spronato. Sua mamma dice che abbaio nello spogliatoio ed è vero, ma tante volte l'ho abbracciato ed aiutato".
