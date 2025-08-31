Il nuovo presidente del Prato tifa viola: il curioso caso e la foto al Mapei Stadium

Asmaa Gacem tifa viola: la foto con la sciarpa della Fiorentina al Mapei Stadium

Asmaa Gacem, da poche settimane presidente del Prato, sta già lasciando il segno non solo per le scelte societarie, ma anche per la sua autenticità. Giovedì sera ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto dal Mapei Stadium, dove ha assistito al ritorno dei preliminari di Conference della Fiorentina contro il Polissya: un match che sembrava chiuso sulla carta ma che in campo si è trasformato in un piccolo psicodramma con gli ucraini avanti 2-0.

Gacem non ha mai nascosto la sua passione per i colori viola, che l’accompagna da ben prima del suo arrivo alla guida del Prato. E continua a manifestarla apertamente, anche ora che ricopre un ruolo dirigenziale in un club che, calcisticamente, vive in una dimensione molto diversa rispetto alla Fiorentina. Le due realtà si sono incrociate solo una volta in maniera significativa, 23 anni fa, quando il Prato superò la Florentia Viola per 3-1 in Coppa Italia, in quello che resta un ricordo storico per i biancazzurri.

Le immagini della presidente con la sciarpa viola al collo potrebbero aver fatto storcere il naso a una parte della tifoseria pratese, tradizionalmente vicina alla Juventus e spesso in contrapposizione ai cugini fiorentini. Ma la scelta di Asmaa Gacem trasmette onestà intellettuale e coerenza: non ha mai rinnegato la sua fede sportiva, dimostrando di non essere una banderuola.

Essere tifosa della Fiorentina non significa tradire il Prato: la presidente può continuare a sperare di vedere i viola in Champions League e, allo stesso tempo, lavorare con determinazione per riportare i biancazzurri in Serie C. Nessun conflitto d’interessi, solo la forza di una passione vissuta con trasparenza.