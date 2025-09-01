Viola News
Lamptey si presenta: “Non vedo l’ora di giocare al Franchi tra i nostri tifosi”

Le prime parole di Lamptey da giocatore della Fiorentina
Tariq Lamptey, neo acquisto della Fiorentina, ha rilasciato le prime sue parole ai canali ufficiali della società gigliata. Ecco qui le sue dichiarazioni:

Sono veramente eccitato di iniziare questa nuova avventura, di conoscere i miei nuovi compagni e di entrare allo stadio con tutti i nostri tifosi. Sono qui per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Quando ho parlato con Pioli è stato fin da subito chiaro. Sono qui per portare la mia qualità, per rendere felici i tifosi e per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi

