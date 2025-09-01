Lamptey si presenta: “Non vedo l’ora di giocare al Franchi tra i nostri tifosi”

Tariq Lamptey, neo acquisto della Fiorentina, ha rilasciato le prime sue parole ai canali ufficiali della società gigliata. Ecco qui le sue dichiarazioni:
Sono veramente eccitato di iniziare questa nuova avventura, di conoscere i miei nuovi compagni e di entrare allo stadio con tutti i nostri tifosi. Sono qui per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Quando ho parlato con Pioli è stato fin da subito chiaro. Sono qui per portare la mia qualità, per rendere felici i tifosi e per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi
