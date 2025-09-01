Viola News
Hurzeler (all.Brigthon): “Lamptey persona stupenda, gli auguro il meglio”

Tariq Lamptey
Ecco le parole dell'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, che ringrazia il neo acquisto della Fiorentina Tariq Lamptey
Dopo l'ufficialità arrivata, ecco le parole dell'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, che ringrazia il neo acquisto della Fiorentina Tariq Lamptey, arrivato proprio dal club inglese. Ecco le sue parole:

Vorremmo ringraziare Tariq per il tempo trascorso qui al club. È stato un giocatore prezioso per tutto il tempo, ma soprattutto è un professionista e una persona brillante. Questa è una buona opportunità per lui per giocare sia in Serie A che in Europa. A nome di tutti noi del club, vorrei augurargli il meglio per il futuro

 

