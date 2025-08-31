Viola News
De Gea: "Se non puoi vincere, meglio pareggiare. Giocata una partita seria"

De Gea: “Se non puoi vincere, meglio pareggiare. Giocata una partita seria”

Il portiere commenta con saggezza lo 0-0 in casa del Toro
David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Torino:

Se non puoi vincere ovviamente meglio pareggiare che perdere. Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo avuto la nostra occasione. L'atteggiamento era giusto, abbiamo raccolto un punto.

