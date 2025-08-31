Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Torino.
Ranieri: “Quattro trasferte di fila sono pesantissime, volevamo fare meglio
Il commento flash del difensore alla fine del match
Sicuramente volevamo fare meglio, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto qualche occasione ma come dice De Gea se non puoi vincere è bene non perdere. Quattro trasferte di fila sono pesantissime.
