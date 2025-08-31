VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Quattro trasferte di fila sono pesantissime, volevamo fare meglio

Ranieri: “Quattro trasferte di fila sono pesantissime, volevamo fare meglio

Il commento flash del difensore alla fine del match
Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Torino.

Sicuramente volevamo fare meglio, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto qualche occasione ma come dice De Gea se non puoi vincere è bene non perdere. Quattro trasferte di fila sono pesantissime.

