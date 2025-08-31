Amoruso: “Piccoli da 6,5. Kean? Non era facile salvare quel gol!”

Il commento di Lorenzo Amoruso a Torino-Fiorentina

Redazione VN 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 20:55)

Ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha analizzato lo 0-0 tra Torino e Fiorentina, evidenziando soprattutto la fatica accumulata dalla squadra viola: “Ho visto molta stanchezza, ad alcuni giocatori è stato chiesto uno sforzo importante. È un pareggio diverso rispetto a quello di Cagliari, perché stavolta si è cercato di più il gol, anche se sono arrivati tanti errori”.

L’ex viola ha sottolineato comunque le occasioni create: “La Fiorentina ha avuto tre o quattro palle nitide. Ora arriva la sosta e capiremo che tipo di squadra avremo davanti”.

Tra i singoli, Amoruso ha promosso Roberto Piccoli, autore di una prestazione generosa: “Bene, ha lottato e si è fatto trovare pronto. Ha avuto una grande occasione, ma bravo il portiere in quel caso. Per me merita un 6,5 buono”.

Più indulgente sul fronte difensivo, Amoruso ha commentato anche l’episodio che ha coinvolto Moise Kean: “Il suo errore? Da difensore era difficile salvarsi in quella situazione, non è stato semplice”.

Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida contro il Napoli al Franchi, dove la Fiorentina sarà chiamata a fare un salto di qualità: “Servirà lavorare su tanti dettagli. Anche oggi Pioli ha dovuto cambiare un difensore, ma l’importante è arrivare più lucidi e concreti dopo la sosta”.