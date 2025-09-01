Con l'infortunio di Michael Kayode, il ct dell'Under 21 Silvio Baldini si è trovato costretto a convocare un altro terzino per gli impegni con Montenegro e Macedonia del Nord.
Under 21, non sarà Fortini a sostituire Kayode ma un altro ex viola
Under 21, non sarà Fortini a sostituire Kayode ma un altro ex viola
In Under 21 non c'è spazio per Fortini: il ct Silvio Baldini gli ha preferito l'ex viola Costantino Favasuli
A prendere il posto dell'esterno del Brentford non sarà però Nicolò Fortini. Inizialmente il classe 2006 sembrava l'indiziato numero uno a raggiungere gli altri nel ritiro di Tirrenia, ma il ct alla fine ha virato su un altro ex Fiorentina come Costantino Favasuli, attualmente al Catanzaro.
