Dura solo una stagione l'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus. Un vero e proprio flop quello dell'argentino, mai protagonista e frenato dai soliti problemi fisici. Proprio i bianconeri hanno appena annunciato il trasferimento dell'esterno all'Atletico Madrid:
Ufficiale: Nico Gonzalez lascia la Juventus, l’Atletico lo prende in prestito
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società
Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni
sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà
essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare
non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi
L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle
prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva
2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi."
© RIPRODUZIONE RISERVATA