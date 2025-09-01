Viola News
Ufficiale: Nico Gonzalez lascia la Juventus, l’Atletico lo prende in prestito

Nico Gonzalez dice addio alla Juventus, per lui adesso inizia la sfida dell'Atletico Madrid
Redazione VN

Dura solo una stagione l'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus. Un vero e proprio flop quello dell'argentino, mai protagonista e frenato dai soliti problemi fisici. Proprio i bianconeri hanno appena annunciato il trasferimento dell'esterno all'Atletico Madrid:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società

Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni

sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà

essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare

non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle

prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva

2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi."

