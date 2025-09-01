Incredibile Igor, fa le visite per il Palace e poi cambia idea. Guehi in attesa

Il Crystal Palace vive delle ore movimentate. Igor cambia idea all'ultimo, e Guehi è in stand-by

In Premier League questo ultimo giorno di mercato sta assumendo dei connotati quasi storici. In Inghilterra sostanzialmente quasi tutte le squadre stanno chiudendo affari milionari. Il Liverpool si conferma la ragina del mercato, mettendo a segno il colpo Isak per 150 milioni di euro. Ma non solo, i Reds, secondo Fabrizio Romano, avrebbero chiuso anche per Marc Guehi. Solo che un ripensamento rischia di far saltare l'affare

Il dietrofront

Il sostituto di Guehi doveva essere Igor Julio, ex Fiorentina. Il brasiliano aveva addirittura già svolto le visite mediche per unirsi al Crystal Palace. Ma secondo Sky Sports, Igor avrebbe cambiato idea. Adesso è il West Ham che sembra ad un passo dall'averlo in rosa. Adesso Guehi è in attesa, dato che il Palace è rimasto senza sostituto e potrebbe decidere di bloccare la sua cessione.